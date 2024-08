Premier League: Ante ausencia de Edson Álvarez, Guido Rodríguez debutará con West Ham

El mediocampista argentino y ex jugador del América, Guido Rodríguez, está listo para debutar como titular en el West Ham en la Jornada 1 de la Premier League. El argentino, quien llegó a los Hammers en este mercado de fichajes como agente libre, arrancará en el once inicial contra el Aston Villa en el London Stadium, marcando el arranque de su etapa en Inglaterra.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para los seguidores del West Ham, sobre todo los mexicanos, ya que Edson Álvarez, quien se reencuentra con Rodríguez, no figura ni siquiera en la banca para este encuentro, debido a que no se ha recuperado por completo de la lesión que sufrió en Copa América.

A pesar de que se espera que sea titular durante la temporada, ‘Eddie’, como le apodan por allá, fue de los últimos jugadores en unirse a los entrenamientos.

Julen Lopetegui, el nuevo entrenador del West Ham, parece haber depositado su confianza en Guido Rodríguez, quien ya tuvo minutos en el último amistoso de pretemporada contra el Celta de Vigo. Su rendimiento en ese partido parece haber convencido al estratega español y a varios aficionados, por lo que hoy es incluido en el once inicial.

Con 30 años de edad, el campeón de Copa América y Copa del Mundo con Argentina, iniciará una nueva etapa en su carrera, llegando a la considerada por muchos como la mejor liga del mundo.

