Premier League: ¿Dónde y cuándo ver EN VIVO el AFC Bournemouth vs Newcastle?

Este domingo continúa la actividad de la Premier League en la jornada número dos del campeonato británico, donde el mexicano Julián Araujo podría tener acción cuando su nuevo equipo, el AFC Bournemouth, se enfrente al Newcastle.

Julián fue parte del encuentro frente al Nottingham Forest en el arranque de la Premier League, donde jugó como revulsivo y disputó un total de 27 minutos, más el agregado, partido que terminó empatado en el City Ground.

El Newcastle debutó en el St. James' Park con victoria ante el Southampton, a pesar de haberse quedado con un hombre menos por más de una hora de encuentro, buscando llegar al Vitality Stadium para seguir sumando de a tres y meterse en la pelea, como mínimo, los puestos de Champions League.

Ahora, AFC Bournemouth quiere mantener el paso para no tener que pelear por no descender durante toda la campaña, mientras que el Newcastle necesita consolidar el millonario proyecto que lo respalda. El encuentro se jugará a las 7:00 a.m hora del centro de México y lo podrás ver en Fox Sports.

¿Dónde y a qué hora ver el AFC Bournemouth vs Newcastle?

Día: Domingo 25 de agosto Hora: 7:00 a.m CDMX Lugar: Vitality Stadium Transmisión: Fox Sports

