El Premundial Sub 20 de la Concacaf, eliminatorio para el Mundial de Indonesia 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, inició este sábado en Honduras con la participación de 16 países de la región.

El Salvador es uno de estos países; sin embargo, la polémica llegó cuando sus jugadores expusieron su malestar para con su federación indicando que "no hemos recibido de parte de la Federación un trato profesional en lo que creemos una selección debe tener", pues argumentan inconformidad cuestiones logísticas hasta la negación de un viaje a la playa como parte de la expedición.

Al respecto, el presidente de la Federación Salvadoreña de Futbol, Hugo Carrillo, explicó que la negativa a sus peticiones se dio a un problema que se había tenido con el combinado Mayor previamente.

“Lo que establecen los muchachos en el comunicado es que el secretario no les autorizó la salida a la Costa del Sol el jueves, y fue por un incidente que tuvimos un día antes de jugar con México en las eliminatorias. En esa ocasión, los jugadores pidieron permiso para ir a la playa el Tunco y regresaron a medianoche y la mayoría bien alcoholizados”, relató el dirigente salvadoreño en Canal 4.

“Tras vivir esa experiencia este año con la selección mayor el secretario le manifestó a los jugadores de la Sub 20 que no les daría permiso porque no se iba a correr ese riesgo que tuvimos en la última fecha FIFA”, apuntó Carrillo.

