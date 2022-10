PSG: Empató a cero con el Reims en un partido lleno de polémica

Empate sin muchas emociones. El PSG igualó a cero con el Reims en un partido lleno de polémica debido a las decisiones del árbitro. Pese a no sumar de tres esta semana, los parisinos se mantienen en el liderato de la liga francesa por encima del Olympique de Marsella.

El Reims salió a la cancha con un orden táctico para destacar, sin embargo, el PSG poco a poco fue haciéndose del balón, aunque no lograron mandar el esférico al fondo de las redes. No obstante, los locales fueron generando jugadas de peligro conforme fueron avanzando pero no lograron adelantarse en el marcador.

Previo a que acabaran los primeros 45 minutos apareció la polémica, pues luego de una entrada de Verratti, el árbitro decidió expulsar a Sergio Ramos, quien ha visto la tarjeta roja en 28 ocasiones.

Sergio Ramos Red card against Reims Ramos is the Goat pic.twitter.com/Ghw12arQYY — Sporty End (@Its_a_Goal_) October 8, 2022

En la segunda mitad el PSG salió decidido a llevarse los tres puntos, aunque fue el orden defensivo del Reims y la poca puntería con la que salieron quien les negó el triunfo. A pesar de tener ocasiones claras de gol, no pudieron romper el empate.

Con este resultado los dirigidos por Galtier siguen en el primer lugar de la tabla general, tres más que su rival Olympique de Marsella. La siguiente jornada se enfrentarán ambas escuadras, por lo que podrían alcanzar a los parisinos en puntos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SAMPAOLI: DEBUTÓ CON EL SEVILLA EN EMPATE ANTE EL BILBAO