Raúl Jiménez compartió lo que Pep Guardiola le dijo en su encuentro en Premier League

Raúl Jiménez recientemente se enfrentó a Pep Guardiola en la Premier League y este viernes, previo al partido amistoso de la Selección Mexicana ante Valecia, compartió qué fue lo que le dijo el estratega de Manchester City.

El español elogió públicamente al delantero mexicano poco después de su encuentro ante Fulham. Pero ahora fue el jugador quién compartió las palabras que el estratega le dijo cuando se le acercó al final del juego.

"Sabemos la carrera que él tiene, que ha forjado, es un halago que para uno como jugador se acerque y en este caso me diga las impresiones del partido de cómo jugué, que le diera gusto de que volviera al nivel que mostré y que siguiera en el camino, contento de que no solo gente de mi club y de fuera me lo externe", compartió el canterano de América.

Por otra parte, el 'Lobo de Tepeji' se centró en la Selección Mexicana, con la cual estará por primera vez bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, a quien no dudó en elogiar. "Nunca me había tocado, es la primera vez".

"Es una persona, un técnico muy abierto, ante cualquier duda o cualquier incertidumbre está en cualquier momento nos está explicando lo que quieren, nos ha llevado en esa trayectoria, dirigiendo muchos años en Europa, se puede entablar una conversación, él está ahí para nosotros", finalizó el atacante.

