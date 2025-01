¿Qué necesita el FC Barcelona para poder inscribir a Dani Olmo?

El mercado de fichajes recién comienza en Europa y el FC Barcelona ya está metido en un gran problema gracias a las compras que realizó durante el verano del 2024.

Debido a que el club no cumple con la regla 1:1, es decir, no tiene estabilidad económica, Joan Laporta no ha podido inscribir a Dani Olmo, jugador que trajeron del RB Leipzig.

Olmo durante un partido con el Barcelona | AP|

Mientras más corran los días, Dani Olmo no podrá jugar en LaLiga, solamente en Champions League, aunque también podría ser jugador libre e irse al equipo que sea de tu elección.

Dani Olmo | AP|

A pesar de que Joan Laporta aseguró que el club ingresó 200 millones de euros por la venta de Palcos VIP en el nuevo Camp Nou, la Liga se ha mostrado enérgica, pues no desea que casos como el de İlkay Gündoğan se vuelvan a presentar.

Desde España corre el rumor que este viernes 3 de enero será el día en el que el Barça registre a Dani Olmo.

Olmo podría quedar fuera del Barça | AP|