¿Quién es Andreas Heredia-Randen futbolista mexicano convocado por Noruega Sub 18?

Andreas Heredia-Randen, futbolista con ascendencia mexicana, ha sido convocado por la Selección de Noruega Sub 18 para sus tres partidos amistosos de esta Fecha FIFA. Sin embargo, esta no es la primera vez que lo llaman al combinado europeo y las dudas sobre porque no se hace presente con el Tricolor han comenzado a surgir.

Por lo tanto, en RÉCORD te presentamos quién es este jugador. Heredia es un futbolista de 18 años, nacido el 22 de febrero de 2006. Este jugador se desarrolla normalmente en el mediocampo, específicamente como contención, aunque también puede jugar como volante más volcado al ataque.

Actualmente, Andreas juega cedido en el Mjondalen, equipo de la Segunda División de Dinamarca. Este préstamo acaba el 31 de diciembre de 2024, fecha en la que regresará al Strømsgodset IF, club que tiene sus derechos federativos desde 2023. Está franquicia pertenece a la Eliteserien, primera categoría del futbol de Dinamarca.

Tras desarrollarse como futbolista en el país nórdico, ha llamado la atención de la Selección Noruega. En dicho combinado ha jugado en la Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 18, con un total de 35 partidos y tres goles anotados.

Incluso, fue convocado para esta Fecha FIFA para disputar los partidos amistosos ante Rumania, España y Alemania, que servirán como preparación rumbo a la Fase Eliminatoria del Europeo Sub 19 que se llevará a cabo en 2025.

¡Nuevamente convocado por Noruega! Andreas Heredia es convocado por la selección sub 18 de Noruega para una gira de 3 amistosos ante Rumania, España y Alemania. Estos juegos son previos a la fase eliminatoria del Europeo sub 19 del 2025. pic.twitter.com/9ZSDpzedfH — Embajadores Aztecas (@EAztecasMEX) September 30, 2024

De igual forma, este mediocampista ya jugó con la Selección Mexicana Sub 18 y Sub 20. Sin embargo, no es un jugador que haya sido tomado en cuenta de manera constante, por lo que podría decidirse por representar a Noruega y jugar junto figuras como Erling Haaland o Martín Odegaard.

