Carlos Hermosillo tras el llamado de Berterame: "Nunca estaré de acuerdo con los naturalizados"

La convocatoria de Germán Berterame a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de octubre ha generado diversas opiniones, y una de las más críticas provino del histórico delantero mexicano Carlos Hermosillo. Tras la naturalización de Berterame y su inclusión en el equipo dirigido por Javier "Vasco" Aguirre, Hermosillo expresó su desacuerdo con la decisión.

Hermosillo, quien se ha manifestado en varias ocasiones en contra de la incorporación de jugadores naturalizados al 'Tri', no dudó en expresar su descontento: “Yo nunca he estado de acuerdo con los naturalizados. Nunca. Y no lo voy a estar... y menos en este llamado”, declaró en La Última Palabra.

"YO NUNCA VOY A ESTAR DE ACUERDO CON LOS NATURALIZADOS"

El exfutbolista argumentó que Berterame, a pesar de su desempeño en la Liga MX, no ha mostrado un nivel que justifique su inclusión en el seleccionado nacional. “Si nos vamos a lo que ha hecho Berterame desde que llegó, tiene 169 partidos, 58 goles y 13 asistencias. En los últimos dos torneos hizo 12 goles”, comentó Hermosillo, insinuando que el atacante argentino naturalizado mexicano no ha tenido un impacto significativo en el equipo como para merecer su convocatoria.

Además, Hermosillo subrayó que para que un jugador naturalizado sea considerado, debe marcar una diferencia notable en la cancha, algo que, según él, Berterame aún no ha demostrado: “Yo siempre digo ‘ya te naturalizaste’ (...) haz la diferencia”, enfatizó.

