Hugo Sánchez revela que Jorge Vergara quiso evitar llamados a la Selección Mexicana

Hugo Sánchez, exdirector técnico de la Selección Mexicana, hizo duras revelaciones, el exjugador del Real Madrid declaró que Jorge Vergara le impuso jugadores durante su paso por el banquillo del Tri.

Así lo dijo durante una emisión de Futbol Picante: “A mí Jorge Vergara quería que no llamara a jugadores que llamé, Oswaldo Sánchez, Bofo Bautista, Cuauhtemóc Blanco”.

El Pentapichichi resaltó que hizo caso omiso a la sugerencia, aunque cree que no hacer caso pudo derivar su salida: “Se atrevió a decirme y yo a propósito dije los voy a llamar, no se si eso me costó también la chamba”.

“En ese momento hubiera dicho señores me voy porque aquí nadie me impone quien viene y quien no viene”, sentenció.

"JORGE VERGARA QUERÍA QUE NO LLAMARA A OSWALDO SÁNCHEZ, AL BOFO BAUTISTA Y A CUAUHTÉMOC BLANCO" "NO SE SI ESO ME COSTÓ LA CHAMBA" ¡Qué revelación de Hugo Sánchez!pic.twitter.com/4A5eOq8hzS — Futbol Picante (@futpicante) October 1, 2024

Cabe recordar, que el exdelantero mexicano tuvo un paso por el banquillo de la Selección Mexicana entre 2006 y 2008.

Entre sus números más sobresalientes fueron 24 encuentros disputados con marca de 13 ganados, tres empates y ocho derrotas. Entre sus logros resalta el tercer lugar en la Copa América 2007.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROBERTO CARLOS TRAS ENCAPUCHADOS EN EL DERBI MADRILEÑO: "LA ÚNICA VEZ QUE LO VI FUE EN LIGA MX"