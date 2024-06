Rafa Márquez definirá su futuro en el Barcelona B una vez que termine la temporada

Rafael Márquez toma con tranquilidad que finalmente el elegido para dirigir al primer equipo del Barcelona haya sido Hansi Flick y no él, pese a que su nombre sonó con fuerza en las últimas semanas como posible relevo de Xavi Hernández.

El actual técnico del Barcelona B se siente halagado por haber sonado como opción y aseguró que su cabeza está en poder lograr el ascenso con su equipo a la Segunda División de España.

“Si sonó fue por el trabajo que estoy haciendo, es lo que han visto, yo en ningún momento me postulé como para ser el entrenador, sino simplemente salió así al aire, no sé si también la directiva lo tenía pensado, la verdad es que la directiva ha tenido mucho contacto conmigo, me ha dejado trabajar, me ha dejado hacer las cosas en el filial, es simplemente por el trabajo que he hecho, salió mi nombre y yo sigo enfocado en tratar de terminar esta temporada, tenemos una gran posibilidad de poder ascender”, dijo en entrevista con RÉCORD, como parte de la promoción de Rafael Márquez: El Capitán, documental de Netflix que será estrenado este jueves 6 de junio.

Márquez dejó en claro que definirá su futuro como entrenador una vez que termine la temporada con Barcelona Athletic, que este domingo venció por 2-1 como visitante al Ibiza en la ida de la Semifinal por el Playoff por el ascenso.

“Ahora estoy muy enfocado en poder terminar la temporada, creo que tenemos un playoff en el que podemos tener la oportunidad de ascender, estoy muy enfocado en eso, ahora será simplemente eso y ya que acabe la temporada, veremos qué es lo que sucede, qué es lo que sigue”, agregó.

