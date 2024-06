Ronald Araujo sobre su permanencia en Barcelona: “Mis representantes se reunirán con el club”

Luego de una dura temporada con el Barcelona, el defensa central charrúa Ronald Araujo ya viajó de España a su natal Uruguay para reportar con su selección de cara a la Copa América que se va a disputar este verano, pero su permanencia con el Barça continua en duda.

A pesar de que Araujo fue nombrado como uno de los cuatro capitanes del Barcelona esta temporada, diversos rumores han surgido en las últimas semanas en donde se pone en tela de juicio su continuidad con los culés, pero el dorsal ‘4’ se dice tranquilo y menciona que en estos momentos su mente solo está con ‘La Celeste’.

"Estoy muy bien. Estoy tranquilo. Tengo contrato hasta 2026. Ahora, mis representantes se reunirán con el club. Estoy pensando en la selección”, declaró Araujo para Punto Penal.

Ronald Araujo fue uno de los jugadores más señalados del Barça esta temporada, pues un error del uruguayo le costó al equipo ser eliminados por el PSG y el charrúa es consciente que está en un club en el que no se pueden dar el lujo de no ganar títulos.

"Juego en un club en el que, si no ganas, es una temporada mala. Al no ganar títulos, se considera una temporada que no fue buena”, concluyó Araujo.