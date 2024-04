Ronald Araújo manda sentido mensaje tras roja que costó la eliminación de Barcelona

Ronald Araújo puso un servicio magistral para Lamine Yamal, quien tras un gran desborde sirvió para Raphinha, que puso el gol que ilusionó a Barcelona con el boleto a Semifinales. Sin embargo, minutos más tarde, el uruguayo se fue expulsado y dejó a su equipo en una condición en la que fue imposible pelear mano a mano contra PSG.

Con inferioridad numérica, el club blaugrana no pudo competir y terminó con una humillante derrota, 1-4 en casa y 4-6 en el marcador global. Tras esta situación, Araújo pidió una disculpa por no haberle regalado una alegría más a la afición y lamentó que el camino en la Champions League terminó de la manera en que lo hizo.

"El fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro. Agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que dejaron todo en el campo, y a la hinchada que creyó en este equipo hasta el final. Siento mucho no darles esta alegría. Lo volveremos a intentar. ¡Força Barça, ara i sempre!", escribió el defensa en su cuenta de Instagram.

Varios de sus compañeros como Pau Cubarsí, Alejandro Balde y Fermín López, así como Darwin Núñez, compañero en la Selección de Uruguay, le dieron mensajes de ánimo y aliento al defensa, que este jueves estará en la presentación de la 19ª edición de Relatos Solidarios del Deporte, por lo que será su primera aparición ante los medios tras su doloroso expulsión contra PSG.

