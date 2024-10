Rafa Márquez reveló anécdota cuando Pep Guardiola mandó a callar a Leo Messi 'por su culpa'

Rafa Márquez recordó su etapa con Barcelona, equipo con el que llegó a ser figura. En entrevista, el exfutbolista mexicano reveló que, en una ocasión, Pep Guardiola lo consideró ‘más importante’ que a Lionel Messi.

El histórico futbolista mexicano jugó con Barcelona del 2003 del 2010, compartiendo vestidor con Leo Messi durante cinco años. Durante este tiempo, Rafa Márquez se ganó el respeto de sus compañeros y sus entrenadores, al punto que Pep Guardiola mandó a callar a Messi para defender al mexicano.

En entrevista con Omar Chaparro el Márquez recordó una anécdota con el histórico futbolista argentino, donde tuvieron un breve altercado. Aunque el mexicano destacó la gran habilidad de Messi, también reveló que ‘lo regañó’ por no definir. Esta situación no agradó al delantero, pero Guardiola se unió al mexicano.

“En un partido de 5 contra 5, él estaba en mi equipo. Claro, se la dabas a Messi y se quitaba a uno y a otro, regresaba para volvérselo a quitar de encima y tenía la portería abierta, pero no disparaba. Nosotros íbamos perdiendo ese partido y le decíamos: ‘Tira Messi, mete gol, suelta la pelota’. En una de esas me encabroné con Messi y le dije: ‘Ya suelta el balón’. Él me contestó y fue entonces que se metió Pep y le dijo: ‘Messi, cállate la boca, hay que respetar la jerarquía de Rafa’”, contó el exfutbolista.

Rafa Márquez y Messi terminaron ganando 11 títulos juntos el en equipo culé incluyendo dos campeonatos de Champions League y cuatro Ligas de España.

Con Guardiola el mexicano sólo compartió dos años y siete títulos, pero tras la anécdota, el exfutbolista demostró que, se ganó el respeto del estratega español.

