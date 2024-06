Rafa Márquez tras la derrota del Barça B: "Tenemos una filosofía y hay que morir con ella"

El exfutbolista mexicano Rafa Márquez, ahora entrenador del filial del FC Barcelona, analizó con lucidez la dolorosa derrota de su equipo ante el Córdoba CF que les privó del ascenso a la Segunda División B. A pesar del resultado adverso, Márquez se mostró firme en su filosofía de juego y defendió el estilo del Barça:

"Tenemos una filosofía y una idea que al final hay que morir con esa idea de juego. Con esta idea tienes que asumir ciertos riesgos y esto es lo que provocó el segundo gol. A veces sucede y otras no. Es parte del riesgo de jugar así. Jugar de otra manera no es el estilo Barça y eso es una de las prioridades y por algo me contrataron, para intentar que los chicos tengan esta filosofía".

Más allá de la decepción por el ascenso fallido, Márquez también destacó las lecciones aprendidas durante su experiencia en el banquillo del Barça B: "Estos dos años me han servido de experiencia y creo que tendríamos que hacer un nuevo equipo, que se queden juveniles que puedan servir de base. Si me llegara a quedar, conozco el proceso y hay un buen entendimiento con la parte del ‘scouting’ y del futbol base para formar un equipo competitivo".

En cuanto a las tácticas del Córdoba, que apostaron por perder tiempo para proteger su ventaja, Márquez comentó: "Ya sabíamos que iba a ser así si tenían la ventaja. Con el empate conseguían el ascenso y yo intenté mentalizar a los jugadores de que viviríamos esto, de que no perdieran la concentración y jugásemos lo más rápido posible".

A pesar de la amarga derrota, Márquez mantiene una visión optimista del futuro del Barça B: "Tenemos muchos jugadores con un gran futuro". La filosofía del Barça, junto con la experiencia de Márquez y el talento de los jóvenes jugadores, sin duda serán claves para que el filial azulgrana vuelva a luchar por el ascenso en la próxima temporada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡DEBUTAN CON EL PIE DERECHO! ESTADOS UNIDOS VENCE A BOLIVIA EN SU PRIMER JUEGO DE COPA AMÉRICA