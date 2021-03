Ramos: 'Hicimos un pacto de no agresión con Barcelona cuando Mourinho fue DT'

Sergio Ramos recordó el cómo se vivía el clásico español entre Barcelona y Real Madrid en años anteriores en donde destacó la gran rivalidad que había en los dos equipos, misma que alimento José Mourinho cuando fue director técnico de los merengues.

"Yo era muy caliente en esa época y Mou también entendía que un abrazo al rival perdiendo no era bueno... Pero nos reunimos con los del Barcelona para hacer un pacto de no agresión, de convivencia de la que nos sacó Mourinho, aunque no fue el único responsable. Pero estábamos con otra mentalidad que felizmente pudimos cambiar a tiempo para ganar también con la selección", aseguró en entrevista con el famoso youtuber Ibai Llanos.

Asimismo habló de la salida de Cristiano Ronaldo del equipo y de lo que él hubiera hecho si estuviera en sus manos la decisión.

"No me sorprendió su marcha. Perdió Cris y perdió el Madrid. Yo no lo hubiese dejado salir porque es de los mejore del mundo y nos hubiese acercado a ganar. Son relaciones que deben de ser de por vida, con la entidad por encima de la opinión de un entrenador o presidente", finalizó

