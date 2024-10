Raphinha revela que estuvo cerca de dejar al Barcelona

Raphinha atraviesa el mejor momento futbolístico de su carrera, especialmente desde que llegó al Barcelona. Ahora, a un día de que se lleve a cabo El Clásico donde el equipo buscará seguir con la buena racha, el capitán blaugrana habló de sus momentos complicados con el equipo.

El delantero brasileño está a sólo dos goles y dos asistencias de igualar su mejor marca con Barcelona en liga, con 28 partidos por jugarse todavía. A pesar del buen momento que actualmente atraviesa, no sólo Raphinha sino que, el equipo en general, el brasileño reveló que hubo momentos en las temporadas pasadas que, la presión y su bajo rendimiento, lo llevaron a contemplar dejar el equipo.

“Hubo varios momentos, no sólo uno. Mis primeros seis meses aquí, desde el mercado de fichajes de verano hasta el Mundial, fue una temporada en la que no tuve el mejor de los comienzos, así que se me pasó por la cabeza dejar el club. Tuve muchas dudas. Tengo la mala costumbre de criticarme mucho, por así decirlo, así que esa presión me hizo pensar en marcharme”, dijo a ESPN antes del viaje del sábado a Madrid.

A pesar de contemplar cambiar de equipo, el delantero reveló que la misma presión es lo que le ha llevado a mantenerse en el equipo y llegar a su actual nivel.

"El futbol tiene que tener un poco de presión. Siempre he soñado con jugar en grandes clubes, disputar grandes partidos con la selección nacional, y no puedes hacer realidad esos sueños sin presión, la presión viene con ella. Gracias a Dios, no me dejé llevar por esos pensamientos que, naturalmente, acaban pasando por tu cabeza. Sólo me centré en trabajar duro y adaptarme a las nuevas funciones que tendría que desempeñar en el campo".

