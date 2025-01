Raúl Jiménez anota en la Tercera Ronda de la FA Cup ante Watford

El delantero mexicano, Raúl Jiménez sigue enrachado y volvió a marcar con el Fulham, esta vez en el duelo de la Tercera Ronda de la FA Cup con apenas cuatro minutos de haber ingresado al terreno de juego.

Fulham lo empataba con Watford al final del primer tiempo 1-1 y el entrenador del conjunto de Craven Cottage, Marco Silva decidió hacer entrar a Raúl Jiménez en lugar del brasileño, Rodrigo Muniz.

22/22 ✅@FulhamFC's, Raúl Jiménez continues his 100% record from the spot in domestic competitions throughout his career#EmiratesFACup pic.twitter.com/0dvyxJD7G5

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2025