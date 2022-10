Real Madrid: Carlo Ancelotti 'explotó' en contra del arbitraje tras empate ante Girona

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se quejó del arbitraje que dejó el empate entre los merengues y el Girona, señalando el penalti de Marco Asensio que terminó por costarle a los merengues la ventaja: "no ha tocado el balón con la mano, (el VAR y el silbante)se lo han inventado".

"No me gusta mucho hablar de esto pero hoy hablo. La primera situación es bastante clara, no es penalti porque no toca el balón con la mano", indicó el mandamás blanco.

"He hablado con Asensio y toca el balón con el pecho, es verdad que tenía la mano izquierda en una posición un poco rara, pero cubría el cuerpo, no lo hacía más grande. Puede haber duda si lo toca, pero simplemente no ha tocado el balón con la mano, se lo han inventado.

"La segunda es más opinable porque no hay total control del portero del balón con su mano, pero se puede pitar, no lo voy a discutir. Lo que me sorprende es el penalti que ha llegado en un momento clave del partido porque estaba encarrilado, nos había costado marcar sin un futbol espectacular pero habíamos tenido el 2-0 con Asensio y esta situación nos deja con dos puntos menos en la tabla", detalló Carlo.

A pesar de este empate, los merengues se mantienen en el liderato aunque con una mínima ventaja sobre el Barcelona.

