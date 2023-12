Real Madrid: Carlo Ancelotti se rinde en elogios a Toni Kroos y señaló que "es insustituible"

Real Madrid venció 2-0 al Granada en el duelo correspondiente a la Jornada 15 de LaLiga con una nueva exhibición de Toni Kroos. El mediocampista alemán regaló una 'joya' de asistencia en el primer gol de los merengues, la cual desató los elogios del estratega del equipo blanco, Carlo Ancelotti.

El director técnico italiano resaltó que Kroos es garantía, pues no suele cometer errores, sabe que hacer con el balón y es capaz de cambiar el juego del Madrid tanto dentro como fuera de la cancha. Y es que antes del inicio de temporada, con la presencia de Tchouameni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Modric y Ceballos en el mediocampo, el alemán se perfilaba para tomar un papel secundario en el equipo. Sin embargo, las lesiones y su fantástico nivel, lo han convertido nuevamente en protagonista en el Real Madrid.

"Es único porque no falla pases y siempre elige la solución mejor. Es un medio que quiere el balón. No tiene medio de la presión. Lo mejor es el control y la orientación que tiene. Toni Kroos es insustituible también cuando no juega", señaló Ancelotti en conferencia de prensa.

De igual forma, Carlo destacó lo mostrado por Brahim Díaz, autor del primer gol contra el Granada. El italiano comentó que Brahim, sin tener muchas oportunidades, ha demostrado que está listo para más, pues cuando le ha tocado jugar tanto en LaLiga como en Champions League, el español suele responder con anotaciones.

"Está jugando muy bien. Trabajando mucho. En cualquier posición cumple. Estoy muy contento con él. No ha tenido mucho protagonismo, pero ahora sí", declaró.

A pesar de las lesiones desde el principio de temporada, Real Madrid se encuentra en el primer lugar de LaLiga con 38 puntos de 45 posibles, empatado con Girona, equipo revelación de la campaña. En la siguiente jornada, los merengues visitarán el Benito Villamarín para medirse a Real Betis.

