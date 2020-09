Real Madrid: Gareth Bale confesó que pasó por momentos de enorme presión en el equipo blanco

Después de siete años en el Real Madrid, tras convertirse en su momento en el fichaje más caro de la historia, Gareth Bale volvió con el Tottenham donde estuvo de 2007 a 2013.

Tras su vuelta con los Spurs, el galés confesó que pasó por momentos difíciles vistiendo la playera merengue.

"Tienes que aprender a enfrentarte a situaciones en las que te ves involucrado y, obviamente, yo he estado bajo situaciones de una inmensa presión. Ha habido gente que me ha silbado dentro del estadio. He aprendido a lidiar con ese tipo de cosas, a no tomarlas demasiado en serio ni demasiado a pecho, así que vivo con ello", reveló Bale en entrevista con Sky Sports.

A pesar de todo lo anterior, el mediocampista aseguró que no se arrepiente de haber fichado por el conjunto más ganador de la Champions League.

"No, no me arrepiento de nada. Solo quiero jugar al fútbol, eso es todo lo que puedo hacer y todo lo demás, todo lo que se diga desde fuera, escapa a mi control. Como he dicho, no me arrepiento de lo que he hecho, diga lo que diga quien sea, porque eso ya es cosa suya. Sé lo que pienso de mí mismo y mi familia sabe muy bien quién soy, eso es todo lo que me preocupa", aseguró Gareth Bale.

