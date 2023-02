Real Madrid no mandó representantes a The Best, por su apretado calendario. El conjunto merengue prefirió enfocarse en su próximo partido ante Barcelona en las Semifinales de la Copa del Rey.

Solo acudió Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club. Por su parte, Karim Benzema, Thibaut Courtois y Carlo Ancelotti nominados en el evento no acudieron.

"Desde el club blanco transmiten que lo intenso del calendario así lo impide, pero la ausencia de premios es el principal motivo de la ausencia, junto a que Viníciusno figure entre los 26 finalistas al once de la temporada de FIFPro, algo que muy pocos entienden y que a los dirigentes del club blanco no ha sentado nada bien”, informó el periodista José Félix Díaz.

Es por ello que Real Madrid agradecerá a los premios, pero no hará más comentarios al respecto, pues existe una relación desgastada con la FIFA y el conflicto de la SuperLiga.

