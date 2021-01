Rio Ferdinand: 'Recuerdos de mi paso por el West Ham son borrosos'

Rio Ferdinand, exjugador del Manchester United, ha revelado con anterioridad su problema de alcoholismo el cual ha afectado su vida personal, sobre todo tras la muerte de su primera esposa en 2015.

Sin embargo, ahora el exdefensor inglés, reveló que su alcoholismo lo ha acompañado a lo largo de su carrera, lo que incluso provocó lagunas mentales de su etapa con el West Ham de 1996 a 2000.

"Siempre les digo a las personas que me preguntan si me arrepiento de jugar que no habría bebido alcohol. Cuando era más joven bebía más. Era un lunático. Mis recuerdos de mi paso por el West Ham son borrosos. La gente habla de momentos en particular y yo asiento con la cabeza, pero no tengo ni idea de lo que hablan", confesó para el diario británico The Guardian.

Incluso, Ferdinand aseguró que previo a un juego contra el Arsenal en 1996 bebió brandy. "Me trajeron un brandy con cola en Highbury y me lo tomé. Estaba como... bah. Me tomé tres en total justo antes de jugar contra el Arsenal", dijo.

Afortunadamente para el entonces zaguero, Slaven Bilic, técnico de los Hammers en aquella época, decidió dejarlo en el banquillo al inicio.

"Estaba allí pensando: ‘por favor, no me hagas entrar, no puedo'. Pero luego me hizo entrar. Me tocó marcar a Wright. Me estaba mirando y me dijo: ‘sé que puedes verme, mírame'. Luego, puso sus grandes dedos frente a mí, así que le empujé y dijo: ‘te tengo'", señaló Rio Ferdinand.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: CREARÍA UN EQUIPO EN LA MLS PARA LIONEL MESSI