Robert Lewandowski: Agente del polaco recibió 10 MDE tras fichaje con el Barça

El fichaje de Robert Lewandowski con el Barcelona, es sin duda, uno de los más comentados en el verano. Y es que el polaco le pidió a la directiva del Bayern Munich que lo dejara salir del equipo para tener nuevos retos en su carrera.

Dicho movimiento no fue sencillo, debido a que los bávaros quería que el delantero cumpliera su contrato antes de dejarlo salir. Sin embargo, el agente del atacane, Pini Zahavi, tuvo un gran papel en el traspaso al cuadro catalán.

Esto provocó que el representante de Robert Lewandowski recibiera una fuerte cantidad de dinero como parte de la comisión. El israelí obtuvo al menos 10 millones de euros cuando se concreto el fichaje del polaco, esto de acuerdo con información del diario británico The Athletic.

Incluso el propio Laporta reconoció que Zahavi fue una pieza importante para que ambos clubes pudieran llegar a un acuerdo, pues reveló que el agente le prometió que rechazarían ofertas de otros equipos europeos.

"Pini Zahavi ha sido crucial para que el Barça fiche a Robert Lewandowski. Pini me dijo desde el principio que resistiría a las ofertas de otros clubes, en su mayoría clubes estado, que querían al jugador", comentó el presidente del conjunto catalán en una entrevista con The New York Times.

