Robert Lewandowski sobre el Barcelona: 'Siempre quise jugar en LaLiga'

El polaco, Robert Lewandowski, reveló en entrevista publicada por el canal de YouTube del Barcelona, lo que significa para él llegar con los Blaugranas y mencionó que siempre quiso ser parte el club.

“No fue fácil cambiar de club, pero siempre quise jugar en LaLiga, tuve contacto con jugadores del Barcelona y fue más fácil para mí tomar la decisión”.

De igual manera, el delantero agradeció su etapa en el Bayern Munich, donde militó ocho años aunque deseaba un cambio en su carrera.

“Cuando me enteré que el Barcelona estaba interesado en ficharme, se me hizo muy interesante y me sentí agradecido, por supuesto que tuve que pensarlo mucho porque estuve 8 años en el Bayern donde lo gané todo y le agradezco a mis compañeros pero quería un capítulo nuevo en mi carrera”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DANI ALVES: CLAUDIA SHEINBAUM Y MARCELO EBRARD DIERON BIENVENIDA AL BRASILEÑO