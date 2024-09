Rodolfo Pizarro: 'Ir a Grecia fue la peor decisión que he tomado'

El exfutbolista del AEK de Atenas, Rodolfo Pizarro se sinceró sobre su paso por el futbol griego, describiendo como "peor" su decisión sobre llegar al balompié griego.

“Diría que ha sido la peor decisión que he tomado, porque la verdad no pude hacer lo que más me gusta, que es jugar”, confesó Pizarro en entrevista para Azteca Deportes.

A lo largo de su estancia en el equipo helénico, el mediocampista mexicano no logró alcanzar la regularidad esperada, jugando apenas 22 partidos. Su rendimiento se vio afectado por problemas físicos y una relación tensa con la directiva del club.

“Si lo tuviera que volver a tomar, no lo hubiera hecho, ¿verdad? Viendo las cosas que sucedieron. Son situaciones de la vida, te hacen aprender y valorar”, añadió.

Uno de los factores que complicaron su adaptación fue su difícil relación con los dirigentes del AEK de Atenas. Aunque Pizarro aseguró haber mantenido un buen trato con el entrenador Matías Almeyda, las fricciones con la directiva afectaron su estancia.

“Terminé de la mejor manera con él. Sabes que al final también los que mandan son los de arriba y digo, en ese tema Grecia es mucha, no sé cómo llamarlo, es mucha mafia, por así decirlo. Si aquí el país es corrupto (México), Grecia le da tres vueltas. Entonces, también creo que mucho tuvo que ver la directiva, que no tenía tampoco confianza”, explicó Pizarro.

