Ronald Koeman culpa al Barcelona por lesión de Frenkie de Jong: 'Asumieron riesgos con él'

El mediocampista holandés Frenkie de Jong fue descartado de la Eurocopa al no poderse recuperar de una lesión en el tobillo sufrida en el último Clásico con el Barcelona. Ronald Koeman, entrenador del equipo, habló sobre la importancia de la baja.

Países Bajos dio a conocer la baja de Frenkie de Jong tras la victoria de 4-0 a Islandia en su último partido de preparación rumbo a la Euro. En dicho encuentro De Jong se mantuvo en la banca, por lo que Koeman afirmó que no vale la pena mantenerlo sino jugará.

“No ha jugado ningún partido ni lo hemos visto de la forma más positiva de lo que podría ser. Las pruebas han demostrado que todavía no está en condiciones. Te das cuenta de que no está al cien por cien y que no está en condicione de jugar al máximo nivel las próximas tres semanas. Puedes mantenerlo aquí pero no tiene mucho sentido".

Además, el entrenador neerlandés aseguró que la baja ha sido consecuencia del mal manejo del futbolista por parte del Barcelona, pues considera que, a pesar de las lesiones, el equipo asumió riesgos al regresarlo a las canchas.

"Hay que mirar la salud del jugador. El jugador tiene antecedentes con esta lesión y su club ha asumido riesgos con él. Eso nos deja en una mala situación con Frenkie", comentó Koeman sobre el Barcelona.

