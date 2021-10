Ronaldinho, sin arrepentimiento por excesos fuera de las canchas

Sin remordimientos. Luego de su visita al Parque de los Príncipes para disfrutar del triunfo del PSG sobre el Leipzig, el histórico brasileño, Ronaldinho, aprovechó para charlar con los medios y dejó claro que no se arrepiente de algunos tropiezos personales por su desenfrenada vida.

En entrevista con el rotativo francés, Le Parisien, 'Dinho' dejó claro que está agradecido con las buenas y malas experiencias que arrastró por el futbol.

"¡No! Estoy completamente feliz con todo lo que me pasó. Dios me dio mucho. Tengo la suerte de haber vivido cosas tan alegres. ¡Así que no cambio nada!", explicó.

SE REENCUENTRA CON SU ALUMNO

Lionel Messi y Ronaldinho, dos viejos conocidos, se reencontraron este martes en el Parque de los Príncipes y emocionaron a miles de aficionados al fundirse en un largo abrazo.

Previo al partido de la Champions League entre PSG contra el Leipzig, el argentino estaba calentando cuando el brasileño bajó al campo para saludar a su amigo y excompañero del Barcelona, quien corrió a los brazos de su 'maestro'.

