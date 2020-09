Rudi García: 'Sí Depay ficha por un equipo de Champions, yo mismo lo llevo en coche'

Memphis Depay ha sido vinculado con el Barcelona desde la llegada de Ronald Koeman, por lo que Rudi García, técnico de delantero y del Lyon, le abriría la puerta en caso de que un equipo diseñado para ganar la Champions lo fichara.

"Memphis es un jugador de primer nivel. Es un jugador fantástico que vuelve de una operación. Si puede pasar la temporada con Lyon, seremos mucho más fuertes. Después, como muchos de mis grandes jugadores, si tuvieran la oportunidad de jugar en un club que está construido para ganar la Champions League, los llevaría en mi coche personalmente", mencionó para 'Telefoot'.

De igual forma, el nombre de Samuel Umtiti ha sonado en el conjunto francés, aunque el mismo estratega de 56 años lo ve complicado.

"Lo hemos hablado, por supuesto. Es un gran defensor, pero no sé si económicamente es posible la operación. Me gustaría, pero creo que no será factible", agregó García.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXTÉCNICO DE VAN DE BEEK: 'FICHAR POR EL REAL MADRID HABRÍA SIDO UN DESASTRE'