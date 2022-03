Rusia apelará la suspensión impuesta por la FIFA y la UEFA tras la invasión de Ucrania

La Federación Rusa de Futbol recurrirá ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de Lausana para evitar cumplir con las sanciones que la FIFA y la UEFA impusieron en contra de sus equipos y selecciones, entre ellas negarles jugar la Europa League y las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Rusia pedirá al TAS que tanto sus equipos varoniles como femeniles, de inmediato se incorporen a sus competiciones, afirmaron que los vetos no tiene sustento legal y son discriminatorias para los deportistas, entrenadores, y demás personal que trabaja para lo clubes, e insistieron que ellos no están involucrados con las desiciones del gobierno de Vladimir Putin.

“Los futbolistas e hinchas rusos no son responsables de las decisiones de Vladimir Putin, pero no se puede hacer como si no estuviera pasando nada”, escribió en Twitter Robert Lewandowski, el goleador polaco del Bayern Munich, cuando se anunciaron las posibles medidas que se tomarían en contra de Rusia.

Cuando recién comenzó la invasión de Rusia sobre Ucrania, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, advirtió que de seguir adelante se tomarían cartas en el asunto, entre las más importantes, evitar que la nación que albergó la edición pasada del Mundial (2018), participara en Qatar.

“El futbol está totalmente unido aquí y en total solidaridad con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el futbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre las personas”, compartió la FIFA y la UEFA en un comunicado.

