Santiago Giménez ante la posibilidad de irse al AC Milan: "Veremos que pasa"

Este miércoles, en el partido en donde el Feyenoord se enfrentó al Bayern Munich en el encuentro de la Fecha 7 de la UEFA Champions League, Santiago Giménez marcó un doblete en la victoria de su equipo frente al gigante bávaro.

En una entrevista con Caliente TV, el delantero canterano de Cruz Azul, aseguró que, por ahora, lo que pase con su futuro inmediato lo deja en manos de dios, esto, ante los rumores sobre una posible salida al AC Milan.

🇮🇹✈️¿SE VA AL MILÁN? "Veremos qué pasa, son semanas claves, yo lo dejo en manos de Dios...".



Las palabras de Santi Giménez tras el partido, y su respuesta a @Felixatlante12 sobre si este podría ser su último partido con el Feyenoord de Rotterdam.



🔴Estamos EN VIVO… pic.twitter.com/v9Mw4XFaAV — Caliente TV (@somoscalientetv) January 22, 2025

"Veremos que pasa, creo que son semanas claves, yo todo lo dejo en manos de dios, no me desconcentro por esas cosas, lo que da ahora es el Feyenoord, disfrutar este momento y nada, mientras me toca estar aquí voy a defender este escudo a muerte", comentó Giménez.

Giménez, que lleva cuatro anotaciones en la UEFA Champions League, ha sido objeto de deseo de varios equipos, aunque la opción de irse a la Serie A, hasta el momento, parece ser la más seria.

