Santiago Giménez y Feyenoord rechazan oferta de Nottingham Forest; se queda en la Eredivisie

No convence. Aún y cuando se habla que Nottingham Forest habría ofrecido una cantidad cercana a los 35 millones de dólares, RÉCORD está en poder de asegurar que la llegada del mexicano a la Premier League está muy complicada por lo que podría caerse en las próximas horas si no es que ya se cayó.

De acuerdo a informantes en el círculo cercano del jugador, la posibilidad de Santi al Forest se ‘aleja’ y el sustento es que tanto el futbolista como el propio equipo no les ‘convence’ la llegada al conjunto inglés, por lo que si no está al ciento por ciento caído sí se ve muy complicada su transferencia hacia ese equipo.

“No (no se ha caído la negociación), pero Santi no creo que quiera ir ya al Forest”, nos dijo una fuente de suma confianza quien expuso que mañana en Holanda se dará posiblemente una respuesta oficial por parte del equipo holandés, pero la situación estás más que complicada para que llegue a Inglaterra.

Otras informaciones periodísticas como TNT por medio del corresponsal @barracudo aseveran que ya no es un hecho que no llegará el atacante al Forest, pero nuestra fuente no lo quiso asegurar al ciento por ciento.

Desde hace unos días se aseguraba que sólo restaban detalles para la incursión de ‘Santi’ al Nottingham, pero la realidad es muy diferente, ya que en las últimas horas cambio radicalmente la situación misma que se revelará en las próximas horas.

Ahora se desconoce si tiene otras ofertas, pero está claro que muy probablemente más cuando ya estaba cantada su salida al Forest. Mientras, Giménez se quedará en el Feyenoord si no hay nada nuevo en el mercado futbolístico de Europa.

