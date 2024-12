¡Se fue de vacaciones! Vinicius aparece en Miami mientras Real Madrid jugaba contra Sevilla

El Real Madrid se despidió del 2024 con una victoria 4-2 sobre el Sevilla, lo que lo dejó en el subliderato de LaLiga. Kylian Mbappé, Federico Valverde, Rodrygo Goes y Brahim Díaz fueron los encargados de anotar los goles que permitieron al equipo merengue terminar el año con una victoria.

Sin embargo, uno de los titulares ausentes fue Vinícius Júnior, el joven delantero brasileño que no participó en el partido debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Vinícius había recibido su última amonestación en el encuentro contra Rayo Vallecano, tras un reclamo al árbitro.

Ante esta sanción, el futbolista decidió aprovechar el tiempo libre y se tomó unas vacaciones. En lugar de estar en el Santiago Bernabéu para apoyar a su equipo, el atacante se dio una vuelta por Miami, donde incluso fue visto en el Estadio Hard Rock durante un partido de la NFL.

Los Delfines de Miami compartieron una imagen en sus redes sociales con Vinícius en el estadio, acompañada de la frase: "¡El mejor del mundo! ¡Siempre es un placer tenerte en nuestra casa!”.

Ahora Vinícius Júnior podrá disfrutar de unos días de descanso, ya que su siguiente compromiso con el Real Madrid será hasta el 3 de enero, cuando el equipo se enfrente al Valencia en un partido pendiente de LaLiga. Si los merengues logran una victoria en ese encuentro, podrían alcanzar el liderato de la competición, lo que añadiría aún más importancia al regreso de Vinícius tras su breve descanso.

