Selección Mexicana: Argentina descartó que Honduras juegue similar al Tri

La selección de Argentina se enfrenta esta noche a su similar de Honduras en un duelo amistoso de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En conferencia de prensa previa al encuentro de este viernes por la noche en Miami, el entrenador Lionel Scaloni aseguró que les interesó este partido por el rival y no porque parezca un sími de México, escuadra a la que van a enfrentar en la Copa del Mundo.

Scaloni señaló que "Honduras es una buena selección, realmente no es que buscamos jugar con Honduras porque se asimile a México y surgió como rival e interesó, a veces es importante y no tiene porque no jugar igual. Las instalaciones de primer nivel, muchos argentinos acá en Miami y nos hacen sentir como en casa, de cómo nos tratan".

El entrenador argentino se mostró sorprendido por el dato de que Lionel Messi jugará por primera vez en Miami y esto ha tomado relevancia por el supuesto interés que existe del Inter Miami por ficharlo para la MLS.

"No sabía que era la primera vez que jugaba Leo acá en Miami, me parece bueno que lo puedan disfrutar en el partido de nuestra selección", sentenció Lionel Scaloni, entrenador de la albiceleste.

