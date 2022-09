Argentina: Scaloni, molesto por no contar con equipo completo para la Fecha FIFA

Lionel Scaloni se mostró molesto porque varios de sus convocados tuvieron inconveniente para viajar a Estados Unidos, esto debido se presentaron problemas de visa por el fallecimiento de la Reina Isabel II.

Lisandro Martínez y Cristian Romero defensores del Manchester United y Tottenham respectivamente fueron los afectados, ya que no pudieron viajar de Inglaterra a Florida, donde se medirán a Honduras; ambos futbolistas no pudieron arreglar sus papeles debido al cierre de la embajada estadounidense.

Los zagueros centrales tuvieron que viajar a Argentina, para posteriormente arreglar sus visas e incorporarse a la Albiceleste. Martínez fue quien ya pudo viajar a Florida y estará disponible para Scaloni en el duelo ante los hondureños.

Por otra parte, el ‘Cuti’ Romero está retrasado y no se sabe si el técnico argentino podrá contar con él para el segundo partido amistoso que será en Nueva York ante Jamaica.

El estratega habló en conferencia de prensa y reconoció que no está cómodo con la situación: “Es una situación que me molesta”, comentó Scaloni. “Está es una semana importante de entrenamiento para nosotros de cara al Mundial”, agregó.

Asimismo, dejó claro que enfrentaran con respeto a la Selección Hondureña, a quienes no van a subestimar. "Tenemos el máximo respeto por Honduras. Aunque no esté en el Mundial, tiene una gran tradición y buenos jugadores", puntualizó el técnico sobre su próximo rival. "No vamos a subestimar a nadie", sentenció

