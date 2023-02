Sergio Ramos llena de elogios a Messi: "Me alegro de que esté en mi equipo"

De la rivalidad nace la amistad. Sergio Ramos llenó de elogios a su compañero Lionel Messi y se dijo feliz de jugar en el mismo equipo, a pesar de haber sufrido con él en los clásicos Real Madrid vs Barcelona.

"Ya no me sorprende lo de Messi. En el Barça estaba acostumbrado a decidir los partidos como lo hizo hoy. Me alegro de que ahora esté en mi equipo", argumentó Ramos en declaraciones retomadas por Mundo Deportivo.

Además, el exjugador de Real Madrid confesó que ahora disfruta tener a Lionel Messi como compañero, pues después de un partido bastante agónico ante Lille, el '10' de Argentina se convirtió en uno de los grandes protagonistas.

El argentino llevó a los suyos a la victoria en el minuto 94, esa acción hizo que sus compañeros y afición se rindieran ante él y lo llenaran de elogios.

