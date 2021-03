Sir Alex Ferguson reveló que en 2018 tuvo altas probabilidades de morir

Sir Alex Ferguson, legendario exentrenador del Manchester United, reveló que estuvo cerca de la muerte en 2018, cuando sufrió una hemorragia cerebral.

“Recuerdo haberme caído y después de eso no recuerdo nada. Fue repentino. Se detuvo. Simplemente se detuvo. Era tierra de nadie", mencionó en el documental 'Never Give In', que se estrenó el sábado en el Festival de Cine de Glasgow.

Además, su médico confesó que Ferguson tenía en 80 por ciento de probabilidades de morir: “Recuerdo haber estimado su mortalidad, en ese momento era del 80 por ciento. Había un 80 por ciento de posibilidades de que no sobreviviera ".

De igual forma, el extécnico de 79 años contó lo complicado que fue quedarse sin voz, lo que le causó mucho temor.

“Perdí la voz, simplemente no pude pronunciar una palabra, y eso fue aterrador, absolutamente aterrador. Y todo estaba pasando por mi mente: ¿me va a volver la memoria? ¿Volveré a hablar alguna vez", añadió.