SÚPER SÁBADO: Eurocopa, Copa América, Liga MX y todos los deportes que debes ver este sábado

El sábado más deportivo del año. Este fin de semana estará lleno de deportes, pues no sólo tendremos la definición de los Cuartos de Final de la Eurocopa y de la Copa América, sino que también regresa la Liga MX. Además, habrá actividad importante en otros deportes.

El día ‘futbolero’ empezará con el encuentro entre Inglaterra y Suiza en el ESPRIT arena en Düsseldorf en punto de las 10:00 horas del centro de México seguido por el Países bajos vs Turquía a las 13:00 horas.

Más tarde regresará la actividad de la Jornada 1 del Apertura 2024. Atlético de San Luis recibirá al América en el primer partido de la jornada sabatina, seguido por Tigres recibiendo a Necaxa y Toluca visitando a las Chivas. Finalmente, el día de Liga MX terminará con el juego de las 21:00 horas entre Cruz Azul y Mazatlán

Al mismo tiempo de la Liga MX, se definirán los Cuartos de Final de la Copa América. Primero a las 16:00 horas Colombia se enfrentará a Panamá y al terminar el partido se jugará uno de los clásicos de Sudamérica entre Brasil y Uruguay.

En cuanto a otros deportes, Wimbledon continúa con sus partidos de tercera ronda desde las 4:00 horas. Entre estos juegos se destaca la participación de Alexander Zverev vs Cameron Norrie, Novak Djokovic vs Alexei Popyrin, Iga Swiatek vs Yúliya Putíntseva y Yelena Rybakina vs Caroline Wozniaki.

Además, también en la madrugada tendremos la tercera práctica del Gran Premio de Inglaterra. Ya para las 8:00 horas se llevará a cabo la Clasificación en Silverstone.

Finalmente, también se destaca Money in the Bank de la WWE. Uno de los grandes eventos de la Lucha libre estadounidense comenzará en punto de las 16:30 horas.

