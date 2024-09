¿Sustituto de Chucky Lozano? PSV presenta a Ivan Perisic para la Temporada 2024-25

PSV confirmó la contratación de Ivan Perisic, campeón de Champions League con Bayern Munich y ganador de varios títulos de Liga tanto en la Serie A, como en la Bundesliga y la Premier League. Ahora buscará coronarse en la Eredivisie con los Granjeros, con quienes competirá por el puesto con Hirving 'Chucky' Lozano.

Finalista en la Copa Mundial de Rusia 2018 con la Selección de Croacia ante Francia, Perisic se suma al actual campeón de Países Bajos como agente libre, tras finalizar su préstamo con Tottenham en la campaña 2023-24 y no renovar contrato con Hadjuk Split de su natal país.

"Desde que soy agente libre he estado esperando una opción como ésta: un club y un entorno con el que me siento bien y con el que puedo ganar trofeos. Dumfries me dio consejo. Y eso sólo me convenció de que el PSV es el paso correcto. No veo la hora de empezar, darlo todo y ganar trofeos", señaló el croata de 35 años tras confirmarse su fichaje.

Ivan Perisic debutó profesionalmente en la Copa de Bélgica en 2009 con KSV Roeselare, del cual se marchó a Club Brugge antes de brincar a Borussia Dortmund. Con Inter de Milán y Bayern Munich tuvo sus temporadas más destacadas, con un título de Champions League con los bávaros, entre otros. Pero también pasó por VfL Wolfsburg y Tottenham.

Este año regresó al HNK Hajduk Split, pero a finales de agosto el club y el jugador terminaron la colaboración. Esto abrió la puerta a una nueva era en la carrera del atacante, quien competirá por la titularidad con Chucky Lozano.

El canterano de Pachuca actualmente se encuentra lesionado, además que a finales de año se marchará a la MLS, razón por la cual el club neerlandés se movió pensando en encontrar un sustituto. "Con la inminente salida de Hirving Lozano quedó una vacante en la banda, pero él puede jugar en muchas posiciones diferentes", señaló el Director de Asuntos Futbolísticos de PSV, Earnest Stewart .

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COPA SUDAMERICANA: AUN SIN MEMPHIS DEPAY, CORINTHIANS VENCIÓN A FORTALEZA