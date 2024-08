Sven-Göran Eriksson y el legado que deja en el futbol

Sven-Göran Eriksson debutó como futbolista profesional en el Torsby IF del futbol sueco en año 1966, después de cinco años fue transferido al SK Sifhälá, donde jugó hasta 1972, en tres años pasó por KB Karlskoga y no fue sino hasta 1975 que decidió retirarse como jugador mientras militaba en el Västra Frölunda IF.

En 1977 debutó oficialmente como entrenador, con el Degerfors IF de su país, hasta que (después de dirigir al IF Göteborg) en el 1982 fue nombrado como director técnico del Benfica, comenzando así su andar como director técnico en el futbol europeo.

Al Benfica volvió en 1989, después de dos experiencias en el futbol italiano, dirigiendo a la AS Roma y a la Fiorentina, tres años después, en 1992, volvió al calcio, para entrenar a la Fiore y a la Lazio, hasta 2001, cuando tuvo su primera oportunidad al frente de una selección: la de Inglaterra previo a Corea-Japón 2002.

Después de la eliminación de Los Tres Leones, Sven siguió de cara a Alemania 2006 y después de la Copa del Mundo, el sueco permaneció en Inglaterra para ser nombrado entrenador del Manchester City.

En 2008 dirigió a la Selección de México de cara a Sudáfrica 2010, fue despedido y Costa de Marfil lo llevó a dirigir la primera copa del mundo en África, siendo su última experiencia al frente de una selección, ese mismo año volvió a la Premier para dirigir al Leicester City, convirtiéndose en el último equipo del cual se encargaría Sven-Göran Eriksson en el futbol de alto rendimiento.

A pesar de no dirigir más en el futbol europeo, Sven no se retiró sino hasta 2019, cuando abandonó el puesto de la Selección de Filipinas, esto, después de pasar cuatro años dirigiendo en el Futbol de la Liga China, después de cinco años en el retiro, Sven-Göran Eriksson falleció este lunes debido al cáncer de páncreas que padecía, el sueco dejó este mundo a los 76 años de edad.

