Tata Martino es realista sobre rumores de Neymar al Inter Miami

Tras el regreso de Neymar a las canchas tras una larga lesión, ahora han salido las versiones que el brasileño podría unirse a Messi, Suárez y compañía en el Inter Miami.

“Con (Lionel Messi) y los chicos ya aquí, cualquier cosa puede pasar. Lo que no me imagino es si la liga no flexibiliza el tema salarial, cómo se llevaría a cabo”, dijo Martino este viernes.

Y es que, una la situación de restricciones salariales sería un impedimento: “Después de escribirlo o decirlo en los medios está todo bien, no pasa nada, no tiene consecuencias, pero ¿cómo sería la implementación? Y la realidad es que si algo tiene la MLS es que las reglas son estrictas y se pueden romper, a menos que la MLS decida cambiar”.

El actual jugador del Al Hilal habría comprado una propiedad frente al mar en Miami, Florida, por lo que rumores crecieron.

“¿Todos los que compran casa aquí van a venir a jugar?. Llegar a Barcelona al mismo tiempo que (Neymar). Fue un buen año y para mí poder entrenar a jugadores de tan alto nivel siempre será un recuerdo muy especial”, mencionó.

“La verdad es que no se puede hablar tan fácil y libremente de si un jugador podría venir o no”, resaltó el técnico.

