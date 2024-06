¡Tremenda bienvenida! 55 mil aficionados asistieron a la presentación de Thiago Silva

Nuevo jugador del Flu. Thiago Silva fue presentado oficialmente con su nuevo equipo, el Fluminense de Brasil. El conjunto sudamericano le dio la bienvenida al defensor en el estadio Maracaná ante 55 mil aficionados.

Previamente se había dado a conocer el fichaje del defensor de 39 años. El cuatro veces mundialista (2010, 2014, 2018 y 2022), dejó al Chelsea para regresar al futbol sudamericano por primera vez desde el 2009.

Esta semana llegó a Brasil para integrarse a su nuevo equipo y ese fin de semana tuvo su esperada presentación ante la los fanáticos del Tricolor. 55 mil aficionados asistieron al estadio para recibir al ‘hijo pródigo’, 15 años después de su salida.

Este recibimiento pasó a la historia ya que se convirtió en la mayor convocatoria para darle la bienvenida a un jugador, superando a los 45 mil aficionados que acudieron al Morumbi por el retorno de Luis Fabiano en 2011.

''Me siento muy orgulloso de ponerme la camiseta en el pecho por segunda vez en mi carrera. Me gustaría agradecer a mi familia por estar conmigo en todo momento. Es lo más importante que tengo. Sé que estar lejos de ellos no será fácil, pero nuestros corazones siempre estarán conectados. Los que aman se preocupan sin importar la distancia, por eso haremos todo lo posible para estar juntos'', comentó el defensor en su presentación.

Silva ahora tendría la oportunidad de jugar su primer partido este martes 11 cuando Fluminense visite a Botafogo en la Jornada 8 de la Liga brasileña, aunque probablemente esperarán hasta su primer juego en casa para darle sus primeros minutos.

O Monstro foi recebido assim! 50 mil vozes por você e por nossas cores! Thiago Silva é rei! pic.twitter.com/PrCmlzf7qb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 7, 2024

