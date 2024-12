West Ham y Edson Álvarez rinden homenaje a joven futbolista recién fallecido

Previo al encuentro de Premier League entre el West Ham de Edson Álvarez y Brighton, los Hammers hicieron un homenaje a Oscar Fairs, futbolista de la categoría Sub-15 que falleció hace unos días.

Homenajean a Oscar Fairs | CRÉDITO: @WestHam

Los futbolistas del West Ham, incluido Edson Álvarez, utilizaron una camiseta previo al inicio del duelo, con la fotografía del joven futbolista, que se desempeñaba como portero. Posterior a ello, en el Estadio Olímpico de Londres, los asistentes dedicaron un minuto de aplausos.

Oscar Fairs falleció el pasado 13 de diciembre después de una batalla contra el cáncer, una noticia que consternó a toda la comunidad del West Ham, quienes lanzaron un mensaje especial por la pérdida.

Estadio hace homenaje al joven portero | CRÉDITO: @WestHam

"Es con profunda tristeza que el West Ham United confirma el trágico fallecimiento de nuestro portero de la Academia Sub 15, Oscar Fairs, luego de una valiente batalla contra el cáncer. Descansa en paz, valiente Oscar", escribió el club inglés.

It is with deep and profound sadness that West Ham United confirm the tragic passing of our U15s Academy goalkeeper Oscar Fairs, following his brave battle with cancer.



Rest in peace, brave Oscar.

— West Ham United (@WestHam) December 13, 2024