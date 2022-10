Xavi tras el empate ante el Inter: 'Esta Champions está siendo injusta con nosotros'

Barcelona tiene un pie en la Europa League luego de empatar ante el Inter de Milán en la Jornada 4 de la Fase de Grupos, por lo que una victoria de los Neroazzurros ante el Viktoria Plzen los dejaría prácticamente sin posibilidades de avanzar, pues además su siguiente encuentro será ante el Bayern Munich.

Ante esta situación, Xavi Hernández consideró que esta edición de la Liga de Campeones ha sido injusta con su equipo, sin embargo, sabe que se trata de anotar goles y ganar, por lo que no quiso poner pretextos en su valoración del partido.

"Esta Champions está siendo cruel con nosotros. Hemos concedido mucho en la segunda parte. La primera ha sido excelente. El primer gol es un error clarísimo de la línea defensiva, el segundo también... está siendo cruel desde Múnich, pasando por Milán e, incluso, hoy también.

"Pero se trata de ganar, de no conceder y defender bien, no solo atacar. No dependemos de nosotros. Es muy difícil la situación. Hay que seguir y pensar en El Clásico, recuperar bien. Hay que pensar en LaLiga, porque la Champions se ha puesto difícil y complicada", comentó en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega del Barcelona destacó el primer tiempo que tuvieron sus jugadores, no obstante, recalcó que el no mantener la misma intensidad en la parte complementaria provocó que tuvieran errores defensivos, mismos que fueron aprovechados por el Inter.

Xavi sabe que su clasificación a los Octavos de Final ya no depende de sí mismos, no obstante, aseguró que mantendrán la fe hasta el último momento.

"La primera parte ha sido excelente, atacamos por fuera, por dentro, preparamos el partido. Allí no atacamos por medio. Estaba el partido controlado. La segunda parte han sido los errores puntuales. El fallo del primer gol nos hace que nos vengamos abajo mentalmente, el segundo gol no puede pasar en la élite.

"Se paga caro. Hemos sacado fe, pero no ha podido ser. Lo hemos intentado, pero no ha podido ser. Si no ganas al Inter en casa no mereces, aunque tengamos posibilidades remotas, seguir en la competición. Tenemos la pequeña esperanza, pero es difícil", agregó.

Por último, el estratega español expresó que le tendrán que dar vuelta a la página inmediatamente y concentrarse en El Clásico y en la liga española, donde buscan mantenerse como líderes.

"Es un golpe muy duro, fue cruel. Ahora hay que pensar en el Madrid, en El Clásico. Recuperarnos mañana para el domingo intentar ganar al Real Madrid, al Bernabéu. Quedan otras competiciones, aparcamos la Champions y nos centramos en LaLiga, que queremos seguir líderes. En Champions no hemos dado la mejor versión por errores nuestros", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SERGIO BUSQUETS: 'TENÍAMOS QUE ASPIRAR A MÁS TRAS LOS FICHAJES DE ESTE AÑO'