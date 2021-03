Zidane sobre un posible regreso de Cristiano: 'Sabemos lo que él significa para el Madrid'

Luego de la eliminación de la Juventus de la Champions League la posibilidad de que Cristiano Ronaldo salga del equipo de Turín y regrese al Real Madrid empezó a tomar más fuerza, por lo que Zinedine Zidane aclaró la situación.

“Ustedes saben lo que es Cristiano para el Real Madrid, lo que ha hecho y el cariño que le tenemos todos. Lo que ha hecho aquí es historia, es magnífico, pero ahora es jugador de la Juve, lo está haciendo fenomenal. Hay muchas cosas que se dicen", aseguró en conferencia de prensa

Asimismo, el técnico del Real Madrid, invitó a sus jugadores a recuperar la mentalidad ganadora mostrada tras el confinamiento que impulsó a la conquista de la última Liga y aseguró que si quieren pelear el título, no pueden "perder más puntos".

"Sabemos lo que tenemos que hacer, cada partido al entrar al campo siempre nuestra idea es ganar. De vez en cuando no se puede pero no tenemos en la cabeza lo ocurrido en partidos ante equipos un poquito inferior y no pensamos que vamos a ganar fácil", aseguró Zidane descartando que sus jugadores puedan cometer ante el Elche errores que costaron derrotas en su casa ante Cádiz y Alavés.

Para Zidane "la clasificación no dice nada" y no se fía de un Elche que ha protagonizado una buena reacción desde la llegada a su banquillo de Fran Escribá. "Es un equipo que está abajo pero ha hecho partidos muy buenos partidos en esta Liga y más ahora con su nuevo entrenador"

