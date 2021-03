Zidane ve a Ramos jugando hasta los 40 años: "Para mí no hay edad"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, coincidió con su capitán Sergio Ramos, que mostró su deseo de seguir cinco años más en la elite y no retirarse antes de cumplir 40 años, y defendió que en el fútbol actual "no hay edad".

"Sergio es un jugador especial, la intención que tiene ya es buena porque quiere seguir jugando y eso es muy bueno. Luego se lo marcarán los años. Cada año verá si se encuentra bien como ahora y si es así puede jugar hasta los 40. Lo bueno es que él lo notará, ya veremos cada año", manifestó en rueda de prensa.

El capitán madridista desveló que no tiene ninguna novedad sobre su renovación a falta de poco más de tres meses de la finalización de su contrato. Zidane intentó mantenerse al margen pero desde la postura de entrenador dejó claro que desea su continuidad.

"No me voy a meter, un jugador puede jugar y decidir cuando lo tiene que dejar, para mí no hay edad. No sé lo que va a pasar, lo que queremos es que Sergio siga aquí, es lo que puedo decir como entrenador porque es un jugador importante para nosotros, siempre lo ha sido y quiero que se quede para seguir jugando", sentenció.

