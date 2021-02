Zinedine Zidane: 'La selección francesa puede ser un objetivo algún día'

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, respondió a las palabras de Noël Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF) y candidato a la reelección, que le señaló como eventual sucesor de Didier Deschamps como seleccionador francés, un cargo que, dijo, "puede ser objetivo algún día".

"De momento estoy aquí, disfrutando de lo que estoy haciendo y en un futuro se verá, no se sabe nunca. Mi mente está en el día a día en el Real Madrid", dijo Zidane en castellano cuando fue preguntado por las palabras de Le Graet.

Sin embargo, en la pregunta en francés con la que se cerró su comparecencia, sí dejó ver sus ganas de ser seleccionador. "La selección francesa puede ser un objetivo algún día. Lo dije hace diez años cuando empecé a entrenar que puede ser una posibilidad, pero hoy en día pero mi presente y mi deber es el Real Madrid. Mi cabeza está únicamente en lo que estoy haciendo aquí", afirmó.

Zidane no piensa que tenga la potestad para decidir su futuro en el club, si continua o no en el banquillo madridista la próxima temporada y si da el paso a ser seleccionador. "No es así", manifestó. "Al final son las oportunidades que tienes. Lo que va a pasar en el futuro no se sabe, lo veremos en el futuro".

