Zlatan Ibrahimovic: Comparó su nivel de exigencia con el de Michael Jordan

La serie The Last Dance, que narra el último año de Michael Jordan con los Chicago Bulls, a la par de hacer un recorrido de su carrera causó un gran impacto entre los amantes del deporte que conocieron otra faceta del exbasquetbolista.

Y Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, vio la docuserie y se dijo identificado con la mentalidad de Jordan, reflejada en los 10 capítulos de los que consta.

"La vi y me gustó, porque han hablado mucho de mí en el pasado: ‘Es difícil jugar con él porque es muy agresivo..." Pongo mucha presión, es cierto, pido mucho y no ando dando besos a todo el mundo. Vi 'The Last Dance' y no es que sea Michael Jordan, pero la mentalidad es esa", reveló el atacante sueco en entrevista con Sky SPorts.

"Gané lo que gané y sigo aquí, hay una razón. No muchos son capaces de entender las presiones que existen en estos niveles en el que, o comes o te comen. Y elegí comer", agregó Zlatan Ibrahimovic.

