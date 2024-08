Gago considera que no es un fracaso la eliminación de Chivas de Leagues Cup

El director técnico de Chivas, Fernando Gago descartó que haya sido un fracaso la eliminación del Guadalajara a manos del L.A. Galaxy en la Leagues Cup, ya que aseguró en el deporte no existe la palabra fracaso.

"En el deporte no hay la palabra fracaso. Y te lo está diciendo una persona que futbolísticamente se lesionó cinco veces. Perdí final de Copa América, perdí final de Libertadores, perdí semifinal de Champions, perdí final de Mundial. No me considero un fracasado en el futbol, por haber perdido, al contrario.

"Pero hay formas para tratar de ganar y no nos llevemos solamente a si pierdes un partido un fracaso, sino todos los equipos que quedaron eliminados también son fracasos. No lo comparto", señaló.

De igual manera, lamentó que pese a las múltiples oportunidades que generó su equipo, no pudieron conseguir el pase a la siguiente fase por segundo certamen consecutivo

"Entonces es futbol esto. Esto es futbol. Tuvimos, vuelvo a repetir, repetir los seis o siete remates dentro del área chica. Creo que hace mucho que no veo un equipo que remate seis veces abajo de la portería. Creo que tuvimos la de Beltrán que le rebote, pega en el palo. Un montón de ocasiones para generar y para tratar de ganar el partido. Lamentablemente no se dio", agregó.

Al final, puntualizó que fueron dominadores, ya que hicieron todo para ganar el juego, por lo que merecían estar en la siguiente ronda, sin embargo, enfatizó en que en el futbol el merecimiento es muy complejo.

“Creo que el partido hoy lo dominamos, lo dominamos, generamos muchísimas situaciones. Creo que tuvimos, si no mal acuerdo, ahora 6 remates dentro del área chica. Eso es muy difícil de conseguir en el fútbol de hoy. El equipo hoy lo consiguió, presionó y recuperó muchísimos balones en zona alta, que no dejaba jugar al rival y a partir de eso volvíamos a tener situaciones. Hablar de merecimiento en el fútbol a veces es medio difícil de explicarlo porque hicimos todo para ganar el partido, creo que lo merecimos, pero el resultado fue otro y quedamos afuera de la competición”, concluyó.

