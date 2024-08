Leagues Cup: ‘Chicharito’ en la previa al encuentro ante el Galaxy: “Será un partido muy especial”

El delantero de Chivas, Javier ‘Chicharito’ Hernández reveló que está listo para tener actividad este domingo en la búsqueda de la clasificación a la siguiente ronda en la Leagues Cup, además detalló que el enfrentarse vistiendo la camiseta de Chivas ante el L.A. Galaxy será un duelo muy especial

“Yo estoy bien al 100 físicamente y con toda la ilusión, el deseo y las ganas de poder participar en el partido mañana”, aseguró ‘Chicharito’. Por su parte, el técnico de Chivas, Fernando Gago, detalló que aún no tiene claro si va a jugar, pero confirmó que se encuentra listo para tener actividad.

De igual manera, ‘CH14’ confirmó que será un partido muy especial el regresar a enfrentar a su ex equipo, ya que tendrá un toque emocional el visitar el Dignity Health Sports Park vistiendo la camisa de Chivas.

“Voy a responder cortamente porque me podría poner muy emocional, porque la verdad de estos cuatro años que viví en este club, no nada más en lo profesional, sino en lo personal, viví muchísimas cosas, pero claro que va a ser muy especial, obviamente. Y quieras o no, la oportunidad de regresar este equipo, perdón, con mi equipo a este estadio después de la lesión que tuve, todavía le da un poquito más de un sentir muy, muy especial”, agregó.

Al final, detalló que tanto él como Galaxy se ayudaron en su paso por la MLS, por lo que enfatizó que además del plano deportivo, los cuatro años que estuvo en Los Ángeles, fueron muy especiales en el plano personal.

“Los dos, a ver, nos ayudamos mutuamente. Es una gran organización. Para mí es la mejor, la más ganadora en Estados Unidos, al fin de cuentas, esos cuatro años, lo vuelvo a repetir, fueron y serán muy especiales, no nada más por el lado futbolístico, sino por el lado personal en todo lo que viví en mi vida”, concluyó.

