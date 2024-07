Leagues Cup: ¿Cuándo inicia y qué juegos habrá en la Jornada 1?

Dejamos a la Liga MX por un rato para dar paso al torneo de la Leagues Cup; Liga MX y MLS se disputan el trofeo más preciado entre ambas ligas.

Inter Miami defenderá el trofeo que ganara la edición pasada ante Nashville SC, equipos como América, Chivas, Rayados, Cruz Azul son los favoritos para levantar el título binacional.

El próximo viernes 26 de julio arrancan las hostilidades en Estados Unidos con cinco partidos, siete más para el sábado y cierra la primera jornada el domingo 28 con tres duelos.

Atlanta United vs DC United y Orlando City vs Montréal se encargarán de abrir el telón el viernes a las 18:00 horas tiempo del centro de México. Ese mismo día, Pumas enfrenta a Austin FC a las 19: 00 horas; a las 20:00 horas Seattle Sounders hará lo propio ante Minnesota y cierra la cartelera con el duelo entre Los Ángeles FC y Xolos de Tijuana a las 21:00 horas.

Para el sábado, el menú abre a las 18:00 horas con los duelos: Puebla vs Inter Miami, Dynamo vs Atlas, Philadelphia vs Charlotte FC, New England vs Mazatlán y New York RB vs Toronto. A las 19:00 y 20:00 horas cierra con St. Louis City SC vs FC Dallas y Guadalajara vs San José Earthquakes respectivamente.

Finalmente, el domingo NYC FC vs Querétaro a las 18:00 horas; Sporting KC vs Chicago Fire a las 19:00 horas y León vs Timbers a las 20:30 horas cierran la primera jornada.

